Более 11 тысяч жителей Псковской области получили оба компонента вакцины от COVID-19

17:40, 11 марта 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Пункты открыты во всех муниципальных образованиях региона, общее количество поставленного препарата «Гам-Ковид-Вак» — более 23 тысяч доз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Первый компонент вакцины, по состоянию на 11 марта, получили более 20 тысяч жителей региона. Полностью завершили процесс вакцинации более 11 тысяч человек.

Вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи, которая осуществляется по номеру единой службы «122», по номерам телефонов call-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».

В Пскове граждане могут пройти вакцинацию в режиме «живой очереди» на втором этаже одного из торговых центров, располагающегося на улице Коммунальной. Такой формат работы с населением внедрен по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Вакцинация здесь организована ежедневно с 10:00 до 14:00, при себе необходимо иметь паспорт и полис. В дальнейшем время работы может быть скорректировано, пункты вакцинации при необходимости появятся и в других ТЦ.

В рамках последнего заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 в Псковской области Михаил Ведерников охарактеризовал эпидемическую ситуацию в регионе как нестабильную. Глава региона призвал руководителей муниципалитов и крупнейших предприятий вести активную разъяснительную работу для поддержания высокого темпа вакцинации.