Массовый расстрел в школе предотвратили в Пензенской области

17:45, 11 марта 2021, ПАИ

В Пензенской области подросток хотел устроить массовый расстрел в школе, пишет РИА Новости.

16-летний школьник признался, что планировал теракт в учебном учреждении. Видео с признанием распространил ЦОС ФСБ РФ. Молодой человек заявил, что им двигало чувство неприязни к одноклассникам и педагогам. В апреле он хотел убить из ружья сверстников и всех, кто встанет у него на пути. На кадрах видео также показаны оружие, банки с порохом и футболка с надписью «ненависть».

Подросток помещен под домашний арест. Заведено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

Как сообщает «Российская газета», уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала, что школьник характеризовался положительно и не состоял на учете.