В редакцию районной газеты пришло письмо, в котором просят отыскать родственников героя

19:09, 11 марта 2021, ПАИ

Некоторое время назад с редакцией «Невельского вестника» связалась Ирина Иванова, руководитель театра «Родники» школы №2 им. А.С. Пушкина г. Костомукша, Карелия. Которая сообщила нам сведения о нашем земляке Борисе Барбосове уроженце села Богданово Невельского района, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Карелии.



Ирина прислала нам статью о подвиге партизан, которую мы публикуем ниже.



В 2011 году поисковики отряда «Стерх» г. Костомукша подняли останки 4-х бойцов времён ВОВ. После кропотливой исследовательской работы были установлены обстоятельства боя, фамилии партизан, погибших на той неприметной сопке и точное время их гибели. Источниками послужили мемуары Михаила Ивановича Захарова, комсорга отряда «Красный онежец», они записаны и опубликованы К. Гнетневым в книге «Карельский фронт: тайны лесной войны». С М. Захаровым лично встречался в г. Петрозаводске К. Агамирзоев, автор рассказа «Сынок, выкопай меня!». Источником наших знаний об исследуемых событиях является книга Н.Г. Червова и Н.М. Минина «Партизанские тропы онежцев», основанная на воспоминаниях партизан. Финский цифровой военный архив находится в свободном доступе. Отдельные документы нам предоставил К. Агамирзоев. Мы обратились за переводом к преподавателю финского языка (живем у финской границы, и финский язык преподают у нас в школах). Дословный перевод поражает скрупулёзностью, с какой финны составляли отчеты после каждого столкновения с противником. Именно сопоставление финских и отечественных источников позволяет нам утверждать, что мы не ошибаемся ни в дате, ни в обстоятельствах. Теперь нам известны подробности.



Особенности партизанской войны в Карелии заключались в том, что партизанские отряды базировались не на оккупированной территории, а за линией фронта, которую каждый раз надо было преодолевать, отправляясь в поход. Бойцы несли на себе продовольствие на месяц, боеприпасы. Население Карелии было редким и, в основном, эвакуировано в самом начале войны. Рассчитывать приходилось только на себя. Многие голодали, и это было серьёзной проблемой.



Летом 1943 года, накануне Курской битвы, партизаны получили особые задания, которые предстояло выполнить небольшим группам. Но большую часть пути отряд «Красный онежец» проделал почти в полном составе, это был настоящий партизанский рейд. Миновав деревню Сопасалма, они разделились на 9 групп и должны были после выполнения своих заданий встретиться в условленном месте. Это и есть сопка, на которой погибли партизаны. Группа Большакова была самой многочисленной – 34 человека. Они устроили засаду на дороге, после чего финский отряд начал преследование. Оторваться от превосходящего по численности врага не удалось, и в бою погибли 9 человек. Партизаны спешно отступили, унося раненых. Не все тела убитых удалось вынести, стоял дым, враг преследовал. Об этом пишут партизаны. Финны тоже указывают на оставленные на краю сопки тела русских, которые они обыскали и утверждают, что среди них была девушка. Это Антонина Падарина.



Группа Калугина выполняла задание в другом месте, и в этом бою не участвовала. После войны, в 1949 году, Калугин пишет: «В это время (часов в 10 вечера) наш взвод подошёл к базе. О бое, который здесь произошёл, мы не знали. Мы переправились через реку и в метрах 500 от базы, на высотке сделали привал».

Из донесения финского командира: «25.06 финскими рыбаками у реки Курки-порог (северная сторона Хяме) замечен отряд из 6 человек, делающих плот для переправы. Финны (рыбаки) устроили засаду, одного человека отправили доложить об этом командованию. Позже он услышал выстрелы».



Делаем выводы. Инцидент произошёл на финской стороне от границы, где действовала разведывательная группа Калугина. Дата указана точно. Рыбаки не представляли для партизан опасности, и они продолжили движение к назначенному месту сбора.



Калугин: «Двух бойцов я направил на разведку, но они подорвались на минах, так как финны заминировали подходы к высоте».

Калугин не называет фамилии бойцов, но из воспоминаний комсорга отряда Михаила Захарова мы знаем, что один из погибших был Борис Барбосов. Он в списках партизан числится разведчиком: «Борис Барбосов. Воинское звание: партизан. Разведчик. Последнее по выбытию место службы Отряд «Красный онежец». Причина выбытия Погиб. Дата выбытия 25.06.1943. Предположительно, оставлен на поле боя».



Что мы знаем об участии Бориса Барбосова в этих событиях? М. Захаров пишет: «Через сутки после ухода штаба (после боя) к сопке подошёл второй взвод под командованием И.М. Калугина. Действуя на территории Финляндии, взвод вышел на дорогу между пунктами Суомуссалми и Антила, организовал засаду, в которую попала легковая автомашина. В ней были найдены документы и 20 000 финских марок. Подорвав линию телеграфно-телефонной связи, возвращались обратно, а возле государственной границы вели бой с преследующей группой противника. Несколько не доходя до сопки, Калугин послал туда на разведку двух бойцов – Ямщикова И. и Б. Барбосова. Через некоторое время со стороны сопки донёсся звук сильного взрыва… Как и следовало ожидать, подходы к сопке противник минировал. На этих-то минах и подорвались Ямщиков и Барбосов. Таким образом, к девяти погибшим из группы Большакова добавились ещё двое наших товарищей».



Как все погибшие в том бою, Борис Барбосов числится захороненным в братской могиле на дивизионном кладбище в Ухте (ныне пос. Калевала). Но поисковики считают, что среди поднятых ими останков были останки Бориса Барбосова, исходя из места обнаружения (на подходе к сопке) и характерных повреждений после взрыва. Останки 4-х партизан захоронены на территории мемориального комплекса Ахвеньярвские камни в 8 км от г. Костомукша.



Наша театральная группа продолжает исследование и очень хочется рассказать потомкам героев о последних днях жизни их родственников. Это очень важно. Из переписки с внучкой Большакова Еленой Графской, проживающей в Москве, мы понимаем, что семьи десятилетиями пытались узнать хоть что-то о своих близких, но не получалось. Сын Большакова не дожил до этих дней, но внучка и правнуки счастливы, что память о Дмитрии Большакове хранится школьниками. Мы надеемся, что и родные Бориса Барбосова свяжутся с нами.



С уважением, Ирина Иванова, руководитель театра «Родники» школы №2 им. А.С. Пушкина г. Костомукша, Карелия.



Контакты Ирины Ивановой можно узнать в редакции газеты «Невельский вестник»