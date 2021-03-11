Автобусы большого класса в Великих Луках выйдут на маршрут № 13

20:00, 11 марта 2021, ПАИ

В четверг, 11 марта, в администрации города Великие Луки состоялось рабочее совещание под руководством председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина по вопросу запуска автобусов большого класса на городских маршрутах. Работа проводится в связи с многочисленными обращениями граждан по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По предложению администрации города Великие Луки рассмотрено четыре городских маршрута: № 5 «Телецентр – Мясокомбинат», № 7 «Райбольница – ул. Дружбы – Мебельный комбинат», № 13Б «Льнозавод – Льнокомбинат» и № 13 «Райбольница – Льнозавод».

Комиссионное обследование указанных маршрутов показало, что не все из них подходят для запуска автобусов большого класса. Ряд предложенных маршрутов требует приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети, а также расширения существующих перекрёстков.

В настоящее время запуск автобусов большой вместимости возможен только по маршруту № 13 «Райбольница – Льнозавод». Для проведения торгов на перевозку пассажиров по этому маршруту идёт подготовка технической документации. С этой целью от администрации города Великие Луки получено предварительное расписание с интервалами движения автобусов. Планируется, как и прежде, осуществлять по 10 рейсов в каждую сторону ежедневно, интервалы движения автобусов останутся практически на прежнем уровне.

Отметим, что сейчас обслуживание пассажиров общественным транспортом на маршруте № 13 осуществляется согласно государственному контракту, срок действия которого заканчивается 30 июня 2021 года.