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Общество

Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений

Фото с сайта medaboutme.ru

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Темой сегодняшнего интерактива стали отношения. Нужно было назвать или придумать оригинальные способы разрыва отношений со своей второй половинкой.
Предлагаем вашему вниманию топ оригинальных ответов псковичей:

1. В чате Сбербанка написать, что ваш лимит отношений исчерпан. Банкрот.

2. Поменять пол.

3. Подарить попугая, который сможет пропеть фразу: «Мы разбега-а-аемся» (на мотив песни Земфиры).

4. Завести животное, на которое аллергия у партнёра.

5. Позвать на прогулку, когда на улице туман, и просто красиво свалить в него.

6. Начать ремонт с полной перепланировкой.

7. Сказать партнёру: «У тебя кривая аватарка».

8. Принести фото с УЗИ, а там шесть эмбрионов – все девочки.

9. Сказать, что мешает храп.

10. Не поднят стульчак – как причина.

Любой слушатель может стать гостем программы «Место встречи». Настраивайтесь на волну 107.1FM каждый вторник и четверг в 17:30 и не отказывайте себе в позитиве. Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!

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