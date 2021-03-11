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Общество

Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом

На вакцину надейся, а сам не плошай! Фото Известия /Андрей Эрштрем

Главная ошибка стран в борьбе с пандемией коронавируса – рассчитывать только на действие вакцин. Такое мнение высказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич в четверг, 11 марта, пишут «Известия».

«Базовые меры для обеспечения публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», – сказал Тарик Язаревич.

Представитель ВОЗ считает, что странам нужно применять все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, для победы над пандемией.

Ранее в этот же день представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в РФ немного улучшилась. По её словам, ситуация по-прежнему вызывает тревожность из-за появления новых штаммов коронавируса.

5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. Она рассказала, что уровень заболеваемости составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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