Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом

22:30, 11 марта 2021, ПАИ

Главная ошибка стран в борьбе с пандемией коронавируса – рассчитывать только на действие вакцин. Такое мнение высказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич в четверг, 11 марта, пишут «Известия».

«Базовые меры для обеспечения публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», – сказал Тарик Язаревич.

Представитель ВОЗ считает, что странам нужно применять все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, для победы над пандемией.

Ранее в этот же день представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в РФ немного улучшилась. По её словам, ситуация по-прежнему вызывает тревожность из-за появления новых штаммов коронавируса.

5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. Она рассказала, что уровень заболеваемости составляет 7,5 на 100 тыс. населения.