0
23:11
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
22:30
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
21:11
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений
20:49
Около тысячи блинов готовит на Масленицу печорское кафе (ВИДЕО)
18:52
Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения
18:26
Жители Невеля возмущены отсутствием пешеходных переходов через железнодорожные пути. А штрафы приходят
17:40
Более 11 тысяч жителей Псковской области получили оба компонента вакцины от COVID-19
Еще новости
Общество

Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей

Продажа лепёшек из грязи на Гаити. AP Photo / Ariana CubillosAP Photo / Ariana Cubillos
 

Миллионы людей по всему миру могут оказаться «на грани крайнего голода и смерти», если не будут предприняты незамедлительные действия. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, из-за конфликтов и «нестабильности» в конце 2020 года страдали более 88 млн жителей планеты – на 20 % больше, чем в 2019-м.

«Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», – сказал генеральный секретарь ООН.

Согласно прогнозам, голод «ускоряется» в Южном Судане, Йемене и Афганистане.

«Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах», – добавил Гутерриш.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
11 марта 2021
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
11 марта 2021
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений
11 марта 2021
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений
Около тысячи блинов готовит на Масленицу печорское кафе (ВИДЕО)
11 марта 2021
Около тысячи блинов готовит на Масленицу печорское кафе (ВИДЕО)
Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения
11 марта 2021
Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения
Более 11 тысяч жителей Псковской области получили оба компонента вакцины от COVID-19
11 марта 2021
Более 11 тысяч жителей Псковской области получили оба компонента вакцины от COVID-19
День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
11 марта 2021
День почки – ПАИ-live с главным нефрологом Псковской областной клинической больницы
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином
11 марта 2021
Не всё коту Масленица, будет и Великий пост – ПАИ-live c отцом Константином

Идет загрузка...