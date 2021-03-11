Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Миллионы людей по всему миру могут оказаться «на грани крайнего голода и смерти», если не будут предприняты незамедлительные действия. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, чьи слова приводит РИА Новости.
По его словам, из-за конфликтов и «нестабильности» в конце 2020 года страдали более 88 млн жителей планеты – на 20 % больше, чем в 2019-м.
«Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», – сказал генеральный секретарь ООН.
Согласно прогнозам, голод «ускоряется» в Южном Судане, Йемене и Афганистане.
«Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах», – добавил Гутерриш.