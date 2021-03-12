Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
Из-за ветра и снегопада в Псковской области энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал «Россети Северо-Запад».
К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Жителей региона призывают соблюдать правила техники безопасности. В частности, запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф