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Общество

Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области

Из-за ветра и снегопада в Псковской области энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Жителей региона призывают соблюдать правила техники безопасности. В частности, запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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