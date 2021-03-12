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Общество

Прислушиваться к капели и наблюдать за вербой советует сегодня народный календарь

12 марта (27 февраля по старому стилю) на Руси вспоминали преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в VIII веке, пишет calend.ru.

В этот день, как правило, таял снег, что означало наступление весны. В народе принято было говорить «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит» или «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Прежде чем выехать со двора, в этот день проверяли дорогу на надежность. Также прислушивались к капели, и если она была обильной, то поездки в долгий путь отменяли.

При хорошей капели собирались на охоту на зайцев в лес. При этом охотники придерживались своих примет: если заяц перебегал дорогу – к неудаче, а если собака – то беды не будет, как и большого успеха.
Крестьяне в день Прокопия Декаполита наблюдали за вербой. Если её почки начинали распускаться с макушки, то следовало начинать сеять раньше. Если же на макушке почки не спешили распускаться, то это означало, что хорошим будет второй посев. Ждали также и подснежников, ведь их появление говорило о том, что пора начинать пахоту.

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