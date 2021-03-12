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Общество

День работника уголовно-исполнительной системы России отмечается 12 марта

12 марта профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Этот праздник был установлен указом президента России от 16 ноября 2010 года, пишет calend.ru.

Именно в этот день в 1879 году российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, который положил начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.
Однако наложение наказаний в Русском государстве за преступления началось в X-XV веках. Суровые меры наказания применялись к ворам. Застав вора на месте преступления, его можно было убить.
Долгое время уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел. Однако из-за перехода к демократическим формам управления произошёл переход в ведомство Министерства юстиции.

В задачи специалистов входит оградить граждан от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан в полноценное общество. В этот день для сотрудников службы проводят торжественные мероприятия и концерты, вспоминают ветеранов службы и тех, кто погиб при исполнении долга. Лучшим работникам в этот день принято вручать государственные и ведомственные награды.

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