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За сутки пожарные спасли от огня пять жилых домов в Псковской области

В Псковской области за сутки пожарные спасли от огня пять жилых домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

11 марта в 10:38 на улице Ухтомского в Великих Луках в двухэтажном жилом доме на втором этаже произошёл пожар в комнате. Огнём повреждена стена, закопчен потолок. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроудлинителе. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В этот же день в 12:44 в деревне Грызавино-2 Островского района в двухэтажном жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасён жилой дом.

В 17:16 в деревне Шелково Великолукского района в многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире выгорела кухня из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарным также удалось спасти жилой дом.

В 17:35 на переулке Суворова в Великих Луках выгорел изнутри жилой дом, огнём повреждена кровля. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти два гаража и жилой дом.

В ночь на 12 марта на улице Революционной в Великих Луках в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасён жилой дом.

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