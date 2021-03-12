Новосокольническая прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в Насвинской школе

09:08, 12 марта 2021, ПАИ

Прокуратура Новосокольнического района выявила нарушения пожарной безопасности в МБОУ «Насвинская средняя школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что электропроводка шлейфов автоматической установки пожарной сигнализации в здании школы не обеспечивала сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ее функций.

В связи с этим прокуратура района направила в Новосокольнический районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию школы привести пожарную сигнализацию в порядок. В настоящее время в здании школы полностью заменили электропроводку шлейфов автоматической установки сигнализации.