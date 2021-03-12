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Общество

В Гдовском районе алкоголика лишили водительских прав

Жителя Гдовского района, страдающего хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

У мужчины имелось действующее водительское удостоверение категории «B, В1(AS), М», при этом он состоял на учете у врача-нарколога по месту жительства и не проходил диспансерное наблюдение. В прокуратуре отметили, что алкоголизм является противопоказанием к осуществлению деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

В связи с этим по решению суда мужчину лишили водительских прав.

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