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Общество

Журналисты СЗФО обсудили Серебряное ожерелье

Максим Андреев, редактор газет «Псковская правда» и «АиФ-Псков», издаваемых АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», принял участие в выездном заседании рабочей группы по развитию межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России» под председательством заместителя полпреда президента в СЗФО Любови Совершаевой.

В ходе дискуссии речь шла о продвижении и освещении проекта, участие в котором принимают все регионы СЗФО, включая Псковскую область.

Мероприятие состоялось в рамках первого туристического конгресса регионов Севера, который проходит в Коми. К конгрессу приурочен Малый форум Ассоциации СМИ Северо-Запада РФ (АСМИ), членом правления которой является Максим Андреев.

Сегодня, 12 марта, члены правления АСМИ встретятся с главой Коми Владимиром Уйбой и обсудят план работы Ассоциации на 2021 год.

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