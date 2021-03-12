Журналисты СЗФО обсудили Серебряное ожерелье
Максим Андреев, редактор газет «Псковская правда» и «АиФ-Псков», издаваемых АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», принял участие в выездном заседании рабочей группы по развитию межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России» под председательством заместителя полпреда президента в СЗФО Любови Совершаевой.
В ходе дискуссии речь шла о продвижении и освещении проекта, участие в котором принимают все регионы СЗФО, включая Псковскую область.
Мероприятие состоялось в рамках первого туристического конгресса регионов Севера, который проходит в Коми. К конгрессу приурочен Малый форум Ассоциации СМИ Северо-Запада РФ (АСМИ), членом правления которой является Максим Андреев.
Сегодня, 12 марта, члены правления АСМИ встретятся с главой Коми Владимиром Уйбой и обсудят план работы Ассоциации на 2021 год.