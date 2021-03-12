Слабая оттепель сменит морозы в Псковской области

09:46, 12 марта 2021, ПАИ

В конце недели в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях ожидается слабая оттепель, которая сменит морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура будет колебаться от -4 до +1 градуса. Пройдет небольшой, местами умеренный снег с метелью. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Морозная погода постепенно отступает в связи с приближением к западным границам европейской части России атлантического циклона с теплым атмосферным фронтом. Можно рассчитывать на весеннее потепление.