0
09:58
Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
08:40
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
07:11
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
07:00
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
01:11
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:11
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
22:30
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Еще новости
Общество

Слабая оттепель сменит морозы в Псковской области

В конце недели в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях ожидается слабая оттепель, которая сменит морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура будет колебаться от -4 до +1 градуса. Пройдет небольшой, местами умеренный снег с метелью. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Морозная погода постепенно отступает в связи с приближением к западным границам европейской части России атлантического циклона с теплым атмосферным фронтом. Можно рассчитывать на весеннее потепление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
12 марта 2021
Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
12 марта 2021
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
12 марта 2021
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
12 марта 2021
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
12 марта 2021
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
11 марта 2021
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
11 марта 2021
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений
11 марта 2021
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений

Идет загрузка...