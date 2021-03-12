0
09:58
Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
08:40
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
07:11
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
07:00
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
01:11
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:11
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
22:30
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Еще новости
Общество

Псковичей предупредили об усилении ветра до 23 метров в секунду

12 марта в Псковской области ожидаются осадки в виде сильного снега, усиление южного ветра до 18-23 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, по их словам, лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража – припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
12 марта 2021
Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
12 марта 2021
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
12 марта 2021
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
12 марта 2021
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
12 марта 2021
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
11 марта 2021
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
11 марта 2021
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений
11 марта 2021
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений

Идет загрузка...