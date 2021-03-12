Александр Баранов первым в администрации Пушкиногорского района вступил в профсоюз

09:57, 12 марта 2021, ПАИ

Социально-экономическую ситуацию в Пушкиногорском районе обсудили председатели областных профсоюзных организаций в ходе рабочей встречи с главой района Александром Барановым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Речь шла о коллективно-договорной кампании, проводимой профсоюзами в хозяйствующих субъектах, вопросах занятости населения, охраны труда и молодёжной политики. Отдельно стороны обсудили возможность увеличения профсоюзного членства и создания новых профсоюзных организаций.



Глава района Александр Баранов отметил важность совместной, консолидированной работы с профсоюзами, поддержал идею создания профсоюзной организации в администрации района и сам написал первое заявление на вступление в профсоюз государственных учреждений и общественного обслуживания, продемонстрировав пример настоящего, социально ориентированного руководителя.



После проведённого совещания профсоюзная делегация посетила Пушкиногорское райпо и хлебозавод, где в настоящее время трудятся 29 человек. На заводе производят более 40 видов хлебобулочных изделий, 12 наименований пряников и печенья, а также более 30 видов кондитерской продукции. Продукция высокого качества представлена в том числе в учреждении профсоюзов – на туристической базе «Пушкиногорье».

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поблагодарил главу района Александра Баранова за теплый прием и конструктивную направленность. «Всех участников благодарю за насыщенный и результативный рабочий день», – резюмировал председатель регионального облсовпрофа.