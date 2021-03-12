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Общество

Строительство подземных пешеходных переходов обсудили в Великих Луках

Совещание по реконструкции перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина с обустройством подземных пешеходных переходов провёл руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в рамках рабочей поездки в Великие Луки 11 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в профильном комитете, поводом послужило отставание подрядчика от графика производства работ, а также обращения жильцов многоквартирного дома № 48 на проспекте Ленина с жалобами на образование трещин в конструкциях здания.

Борису Елкину доложили, что специальная комиссия, состоящая из представителей заказчика, подрядчика и управляющих организаций, еженедельно проводит обследование прилегающих к зоне строительства подземного пешеходного перехода домов. На сегодняшний день трещин в фундаментах и несущих стенах не обнаружено.

Для постоянного контроля состояния многоквартирного дома № 48 в рамках строительного надзора на фасаде здания установлены высотные отметки – 15 маячков, которые проверяются оптическим нивелиром на предмет установления просадки здания. Соответствующие параметры заносятся в специальный журнал. На данный момент просадок не зафиксировано.

Борис Елкин поручил комиссии продолжить постоянный мониторинг состояния жилых домов, а администрации Великих Лук – провести независимую экспертизу для определения причин изменений состояния квартир, указанных в жалобах. По результатам экспертного заключения будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, был рассмотрен вопрос увеличения темпов строительства на объекте. Борис Елкин поставил подрядчику задачу в кратчайшие сроки откорректировать график производства работ и следовать ему неукоснительно. Контрольный выезд на объект реконструкции запланирован на апрель.

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