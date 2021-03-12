Самолёт из Минеральных Вод не может вылететь в Псков из-за обледенения взлётной полосы

10:19, 12 марта 2021, ПАИ

Из-за обледенения взлётной полосы не может вылететь самолёт из Минеральных Вод в Псков. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на гендиректора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артёма Тарасова.

Самолёт из Минвод должен был вылететь в 10:00, задержка стоит до 12:00, отметил Тарасов.

В аэропорту Минеральных Вод ведутся работы по подготовке взлётно-посадочной полосы.

«Взлётно-посадочная полоса Псковского аэропорта готова к приему самолётов», - добавил Артём Тарасов.