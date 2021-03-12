Михаил Ведерников поручил Братчикову повысить скорость и качество уборки улиц
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову повысить скорость и качество уборки улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
В рамках рабочей встречи стороны обсудили вопросы эффективности транспортной сферы в городе и деятельности управляющих компаний. В ходе встречи глава региона обратил внимание главы администрации города на то, что следует повысить скорость и качество уборки улиц в региональном центре. Кроме того, губернатор отметил, что по завершении таяния снега следует закончить работу по приведению в порядок улиц и дворов города.