Почти 40 километров трассы М-9 «Балтия» отремонтируют в Псковской области

10:36, 12 марта 2021, ПАИ

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило государственный контракт на капитальный ремонт участка федеральной дороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой с 574-го по 612-й километр в Псковской области. Строительно-монтажные работы на объекте развернутся в этом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Ровность покрытия на участке трассы М-9 протяжённостью около 38 км на территории Себежского района на сегодняшний день не отвечает нормативным требованиям. Частично ремонт здесь выполнялся более десяти лет назад. Дорога соответствует II категории и имеет две полосы движения. В рамках заключенного контракта подрядчик разберёт существующее покрытие на бетонном основании, выполнит планировку откосов насыпи и выемки площадью 278 тыс. кв. м, укрепит откосы габионами, устроит двухслойное основание из щебеночно-песчаной и асфальтогранулобетонной смеси, а также подстилающий слой из 133,5 тыс. кубометров песка. Также запланировано переустройство воздушных линий электропередачи и сетей связи. В домах, расположенных вблизи проезжей части, заменят остекление на шумозащитное. Укладка 413,8 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия будет выполнена по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях, остановочных пунктах и площадке отдыха. В завершение на участке установят 1204 пластиковых сигнальных столбика, четырнадцать светофоров типа Т.7, смонтируют почти 30 тыс. погонных метров металлического барьерного и перильного ограждения, нанесут горизонтальную разметку термопластиком общей площадью 13,4 тыс. кв. м. Капитальный ремонт участка планируется завершить в четвертом квартале 2022 года.

Также в 2021 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 20-километровый участок федеральной дороги Р-23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь». Год назад федеральные дорожники обновили более 50 км этой дороги.