Иностранный студент псковского вуза получил 11 лет колонии за распространение наркотиков

10:39, 12 марта 2021, ПАИ

В Пскове иностранный студент получил 11 лет колонии за распространение наркотиков. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

Гражданин Узбекистана осужден за участие в 2018 году в преступном сообществе, в котором, действуя в составе подразделения «Закладчики», совершил 53 покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере организованной группой.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.