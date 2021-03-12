17 марта Латвия откроет авиасообщение с Россией

11:24, 12 марта 2021, ПАИ

17 марта Латвия откроет авиасообщение с Россией и другими странами, не входящими в ЕС, сообщает РИА Новости.

В правительстве объясняют это тем, что соседние государства давно возобновили перелеты, а латышам, чтобы съездить в Россию или Турцию, приходится использовать для транзита Эстонию или Литву. Сразу после объявления об открытии страны поиски авиабилетов по этому направлению взлетели более чем на 100 процентов.

Однако на рейсы пустят не всех. В Латвию беспрепятственно смогут попасть обладатели вида на жительство и долгосрочных виз или те, у кого есть действительно веская причина для посещения, например похороны или срочная медицинская помощь.

Если есть основания для въезда, нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус, он действует 72 часа до прибытия в страну. Затем нужно будет провести десять дней на карантине.

