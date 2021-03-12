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Общество

Клиенты Tele2 в Пскове пьют кофе в «Мише» каждый день

Начать день с бодрящей кружки кофе в подарок могут клиенты Tele2 в Пскове. Оператор предлагает кофе в подарок при любой покупке в кондитерских «Миша». Акция действует в рамках программы лояльности «Больше» до 2 мая 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Воспользоваться предложением может любой абонент Tele2 каждый день. Необходимо до 2 мая 2021 года активировать бонус в личном кабинете, получить SMS с промокодом и показать его кассиру при покупке в кондитерских «Миша». В подарок клиенту бесплатно предложат эспрессо, американо или капучино.

Популярные кондитерские «Миша» используют в производстве натуральные ингредиенты и предлагают широкий ассортимент сладостей, выпечки и блюд кухни. Заведения расположены на Октябрьском проспекте, 15, Ольгинской набережной, 9а и Рижском проспекте, 94б («Леруа Мерлен»).

Программа лояльности «Больше» Tele2 действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.

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