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Общество

Библиотеки Псковской области укомплектованы необходимым оборудованием для выхода в интернет – Малышева

Библиотеки Псковской области полностью укомплектованы необходимым оборудованием для выхода в интернет и обеспечены доступом к интернету. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

По ее словам, долгие годы по линии Министерства культуры в регионе шло финансирование на подключение к интернету, обеспечение библиотек компьютерной техникой.

«Даже уже шли отказы от этих средств, потому что все укомплектованы. А то, что касается, например, видеокамер и систем, которые позволяют качественно проводить съемку, с тем чтобы выложить это в соцсети и в СМИ, именно те средства, которые мы сэкономили от проведения мероприятий, мы направляли, чтобы оснастить [техникой и интернетом — ПАИ], что это перспективно, что это будет работать, это не будет пылиться в углу, после того, когда закончатся ограничительные мероприятия, это будет работать параллельно с тем режимом офлайн, к которому мы уже сегодня, в общем-то, приступили», - сказала Малышева.

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