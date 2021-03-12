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Общество

Псковский губернатор отправил своего заместителя в Минпросвещения из-за пробуксовки нацпроекта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отправил своего первого заместителя Веру Емельянову в служебную командировку в Министерство просвещения, чтобы в ручном режиме разобраться с накопившимися вопросами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания по реализации нацпроектов, которое проходит 12 марта.

Глава региона отметил, что вопросов в сфере образования много. «Направление фактически стоит на месте», - обратился он к своему первому заместителю Вере Емельяновой. По словам Михаила Ведерникова, контрактация за месяц выросла всего на 0,7% и составила 0,9%. 

«По мероприятиям текущего года не подписаны инфраструктурные листы, по прошлогодним объектам – не заключены соглашения с Министерством просвещения. В 2020-м году аналогичная история затянулась до августа. Вам нужно сделать всё возможное, чтобы вывести направление «Образование» из красной зоны», - заявил Михаил Ведерников.

Он предложил посмотреть, как работают другие регионы. «Если надо, они сутками сидят в министерствах, что называется, до последнего, пока не добьются выхода необходимых документов. Мы же ограничиваемся телефонными звонками. Очевидно, что это не работает», - констатировал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что с Министерством просвещения налажены очень хорошие отношения. Это открывает большие возможности, но в то же время накладывает серьёзную ответственность. «Подводить коллег в нашей ситуации – преступление», - подытожил Михаил Ведерников.

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