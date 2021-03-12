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Общество

Гражданин Турции попытался сбежать в Европу из Псковской области

В Псковской области на российско-латвийской границе в районе населенного пункта Лудонка сотрудники Погрануправления ФСБ России задержали 36-летнего гражданина Турции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, молодой человек собирался пересечь границу и отправиться в Европу.

За совершенное правонарушение решением Пыталовского районного суда иностранец привлечен к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны.

Пограничное управление обращает внимание, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок вплоть до 6 лет.

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