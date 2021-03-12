Гражданин Турции попытался сбежать в Европу из Псковской области
В Псковской области на российско-латвийской границе в районе населенного пункта Лудонка сотрудники Погрануправления ФСБ России задержали 36-летнего гражданина Турции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, молодой человек собирался пересечь границу и отправиться в Европу.
За совершенное правонарушение решением Пыталовского районного суда иностранец привлечен к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны.
Пограничное управление обращает внимание, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок вплоть до 6 лет.