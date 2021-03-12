В Псковской области названы районы - отличники по контрактации нацпроектов

12:12, 12 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил отличников среди районов, которые разыграли все контракты в рамках нацпроектов. Это Дновский и Усвятский районы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания по реализации нацпроектов, которое проходит 12 марта.

Глава региона отметил, что все без исключения главы включились в ежедневную работу и устранили практически все замечания. По его словам, почти 90% контрактов к настоящему времени опубликованы или уже заключены.

«Всем хочу сказать искренние слова благодарности за профессионализм и ответственность. Рассчитываю, что в следующий раз аналогичный результат будет достигнут без дополнительных напоминаний», - обратился Михаил Ведерников к главам.