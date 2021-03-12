Более 100 литров контрафактного алкоголя изъяла полиция в магазине Великих Лук

12:01, 12 марта 2021, ПАИ

11 марта в Великих Луках правоохранители нашли тайник с контрафактным алкоголем в магазине на улице Гагарина: полиция изъяла 114,2 литра алкогольной продукции и 470 пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кроме того, на это спиртное не имелось соответствующей документации, подтверждающей легальность его производства и оборота. Здесь же хранились табачные изделия с акцизными марками другого государства.

Также выяснилось, что контрафактный алкоголь продали несовершеннолетнему.