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Общество

День православной книги прошёл в Псковской епархии

В Псковской епархии на базе кафедры теологии и философии ПсковГУ прошли мероприятия, приуроченные к Дню православной книги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В стенах здания бывшей Псковской семинарии (корпус ПсковГУ, улица Советская, 33) руководитель епархиального отдела по образованию и катехизации, протоиерей Роман Ледин провел акцию «Возьми православную книгу с собой».

Также преподаватели кафедры теологии и философии совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой организовали для студентов ПсковГУ экскурсию по обновленной библиотеке. Ребята приняли участие в выставке книг и познакомились с электронными ресурсами по православной тематике.

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