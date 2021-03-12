День православной книги прошёл в Псковской епархии

13:17, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской епархии на базе кафедры теологии и философии ПсковГУ прошли мероприятия, приуроченные к Дню православной книги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В стенах здания бывшей Псковской семинарии (корпус ПсковГУ, улица Советская, 33) руководитель епархиального отдела по образованию и катехизации, протоиерей Роман Ледин провел акцию «Возьми православную книгу с собой».

Также преподаватели кафедры теологии и философии совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой организовали для студентов ПсковГУ экскурсию по обновленной библиотеке. Ребята приняли участие в выставке книг и познакомились с электронными ресурсами по православной тематике.