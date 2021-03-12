Семейный отдых в «Кривске»: польза для родителей и развлечения для детей

16:05, 12 марта 2021, ПАИ

Сразу несколько видов отдыха для самых разных гостей предоставляет пансионат «Кривск» в Псковской области. Помимо оздоровительного отдыха - о нём мы уже не раз подробно рассказывали, здесь предлагают велнес-туризм, который позволит отвлечься от повседневности, сменить обстановку, пересмотреть рацион и заменить вечера перед компьютером на прогулки по берегу Псковского озера.

Кроме того, в поисках уединения, вдохновения и просто комфортных условий в «Кривск» могут приехать люди, профессия и занятость которых позволяет решать рабочие дела удалённо. Для удалёнки в пансионате есть все условия: бесплатный интернет, комфортная обстановка и, наконец, сосновый бор за окном.

Здесь также ждут молодых людей, которые помимо перезагрузки и оздоровления, могут разнообразить своё пребывание в «Кривске» активными спортивными занятиями в тренажёрном зале. Зимой напрокат можно взять лыжи, «ватрушки» и коньки, летом - велосипеды, самокаты, скейтборды, гироскутеры.

Особенной популярностью отдых в «Кривске» пользуется у семейных пар с детьми. «Пансионат находится прямо в лесу - свежий воздух, природа и наши пейзажи благотворно действуют абсолютно на всех членов семьи. У нас достаточно большая, закрытая и хорошо охраняемая территория, поэтому родители могут не беспокоиться за своих детей. В ресторане пансионата предусмотрено отдельное детское меню», - отметила начальник отдела культурно-массовой работы Ирина Маяковская.

А если мама отправилась на массаж, а папа - в тренажёрный зал, ребёнку ни в коем случае не придётся скучать в одиночестве. В «Кривске» ежедневно действует комната творчества, где профессиональный педагог проводит с ребятами всевозможные мастер-классы, также работает детская игровая комната с игрушками, раскрасками, приставкой, настольными играми. Занятие по душе найдут и совсем маленькие гости «Кривска», и подростки.

«У нас постоянно проходят игровые развлекательные программы для детей с конкурсами, шоу мыльных пузырей, шоу дрессированных собачек, поролоновое шоу. А на школьных каникулах у нас открывается целая детская страна «Кривскляндия» с разными городами, один из которых - «Город профессий». Наши сотрудники рассказывают и показывают детям как работает ресторан, как испечь пиццу, как всё устроено в кабинете у стоматолога, почему и благодаря кому может поехать автобус, как он устроен. Это очень интересный проект, который вызывает у ребят огромный интерес», - рассказала Ирина Маяковская.

Летом в «Кривске» особый простор для развлечений: работает и специальный детский бассейн, и батуты, проходят весёлые праздники, развлекательные и спортивные программы на свежем воздухе.

Подробности относительно бронирования номеров можно узнать по телефону 8(8112) 69-49-15 или с помощью почты 58AdminKrivsk@cbr.ru.