День работника уголовно-исполнительной системы отмечают в псковском УФСИН

13:58, 12 марта 2021, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области отмечают 142 года со дня образования уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Псковской области дислоцируются два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великих Луках, две исправительные колонии общего режима, три – строгого, а также функционирует три участка колонии-поселения. В каждом районе Псковской области выполняют свои обязанности сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, осуществляя контроль за осужденными, наказание которых не связано с лишением свободы.

В состав подразделений УИС области входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, которым выполняется функция конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по автодорожным маршрутам.

Всего в Псковской области на страже закона в пенитенциарных учреждениях региона стоят более 1 600 сотрудников и работников.