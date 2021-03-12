0
14:23
После прививки от коронавируса у 99-летнего псковича повысилась шутливость
14:19
Мокрый снег с дождём и до +7 градусов ожидается в Псковской области 13 марта
13:49
Мобильный пункт прививок от COVID-19 будет работать в Великих Луках
13:39
101-летняя жительница Псковской области сделала вторую прививку от коронавируса
12:59
На Масленице у Псково-Печерского монастыря выступит группа «Разносолы»
12:53
Гостей печорской Масленицы будут катать лошади
12:48
Печорское кафе «Несвятые святые» к Масленице нажарит около тысячи блинов
Еще новости
Общество

День работника уголовно-исполнительной системы отмечают в псковском УФСИН

В УФСИН России по Псковской области отмечают 142 года со дня образования уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Псковской области дислоцируются два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великих Луках, две исправительные колонии общего режима, три – строгого, а также функционирует три участка колонии-поселения. В каждом районе Псковской области выполняют свои обязанности сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, осуществляя контроль за осужденными, наказание которых не связано с лишением свободы.

В состав подразделений УИС области входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, которым выполняется функция конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по автодорожным маршрутам.

Всего в Псковской области на страже закона в пенитенциарных учреждениях региона стоят более 1 600 сотрудников и работников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

После прививки от коронавируса у 99-летнего псковича повысилась шутливость
12 марта 2021
После прививки от коронавируса у 99-летнего псковича повысилась шутливость
Мокрый снег с дождём и до +7 градусов ожидается в Псковской области 13 марта
12 марта 2021
Мокрый снег с дождём и до +7 градусов ожидается в Псковской области 13 марта
Мобильный пункт прививок от COVID-19 будет работать в Великих Луках
12 марта 2021
Мобильный пункт прививок от COVID-19 будет работать в Великих Луках
101-летняя жительница Псковской области сделала вторую прививку от коронавируса
12 марта 2021
101-летняя жительница Псковской области сделала вторую прививку от коронавируса
На Масленице у Псково-Печерского монастыря выступит группа «Разносолы»
12 марта 2021
На Масленице у Псково-Печерского монастыря выступит группа «Разносолы»
Гостей печорской Масленицы будут катать лошади
12 марта 2021
Гостей печорской Масленицы будут катать лошади
Печорское кафе «Несвятые святые» к Масленице нажарит около тысячи блинов
12 марта 2021
Печорское кафе «Несвятые святые» к Масленице нажарит около тысячи блинов
Дом культуры в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района планируют открыть в конце года
12 марта 2021
Дом культуры в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района планируют открыть в конце года

Идет загрузка...