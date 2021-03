Всего 17 экземпляров книги австралийского писателя о Спегальском поступило в продажу в Пскове

14:25, 12 марта 2021, ПАИ

В Пскове в продажу поступила книга доктора философии Ларри В. Котрена Outcast Visionary Yurii Pavlovich Spegal’skii and The Reconstruction of Pskov. Книга написана на английском языке, издана в Австралии в 2016 году. Русское название «Отверженный провидец Юрий Павлович Спегальский и восстановление Пскова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Эксклюзивное издание можно будет приобрести в музейном магазине, расположенном в Приказной палате Псковского кремля (ул. Кремль, 4). В продаже всего 17 экземпляров. Режим работы музейного магазина: с 11:00 до 17:30 (выходной - понедельник).

Псковский музей получил подарок от доктора философии Ларри В.Котрена. В музей пришла посылка с экземплярами книги Outcast Visionary Yurii Pavlovich Spegal’skii and The Reconstruction of Pskov. Подарок по собственной инициативе Котрен направил в начале февраля 2021 года из Австралии, где он проживает со своей семьей.

Доктор философии Ларри В. Котрен не один десяток лет изучает творчество Юрия Павловича Спегальского и послевоенное восстановление Пскова. В своей монографии Ларри В. Котрен создает научный портрет Спегальского, систематизирует сведения его биографии, анализирует творческое наследие знаменитого архитектора-реставратора. Книга может быть интересна широкому кругу лиц. Архитектура древнего Пскова, послевоенное восстановление Пскова, быт псковичей XX века — все эти и многие другие темы, связанные с культурным наследием нашего Отечества, затрагивает в своей научной монографии автор. Большое внимание уделено и «ленинградскому периоду» творчества Юрия Спегальского.

Особую ценность присланным изданиям придает и автограф автора! «С наилучшими пожеланиями!» — так подписал каждую из присланных книг Котрен. Все денежные средства от реализации издания по специальному распоряжению автора пойдут на развитие Псковского музея, неотъемлемой частью которого вот уже 35 лет является мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского.