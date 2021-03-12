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Кражу из дачного дома раскрыли невельские полицейские

В Новосокольническом районе полиция раскрыла кражу из дачного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В январе 2021 года в деревне Шахниха в дачном доме выдавили замок входной двери и украли оттуда плиту, стиральную и швейную машины, двигатель от холодильника, DVD-плеер, посуду, лестницу и другое имущество. Об этом в полицию сообщила пенсионерка из Новосокольников.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались двое безработных, ранее судимых за кражи местных жителей 1985 и 1991 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Мужчины дали признательные показания. При обыске часть похищенного изъята. Проводится расследование.

Также за последние дни полиция раскрыла кражи на территории Себежского, Невельского, Дедовичского, Дновского и Бежаницкого районов.

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