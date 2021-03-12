Платформу «Госуслуги. Решаем вместе» запустят во всех регионах России

14:49, 12 марта 2021, ПАИ

Во всех регионах России будет запущена платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которая создаётся по поручению президента Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Вопрос внедрения платформы обсуждался на совещании заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. В нём принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Дмитрий Чернышенко отметил, что при формировании координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. «Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И РЦТ должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений», – добавил он.

По словам вице-премьера, платформа позволяет организовать работу по четырём направлениям, касающимся обращений граждан, проведения онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений, а также ведения госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах и отслеживания инцидентов в социальных сетях. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что граждане смогут отследить на цифровой платформе статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения.

Внедрение платформы обратной связи началось в 2019 году, в пилотном проекте участвовали Минцифры и 9 субъектов Российской Федерации. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов Российской Федерации. Уже поступило более 340 тыс. сообщений, проведены голосования по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления пилотных субъектов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещён сервис Минпросвещения для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

До конца 2021 года платформа будет внедрена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде ФОИВ.