Замглавы администрации Великих Лук предложила студентам ПсковГУ войти в кадровый педагогический резерв

15:10, 12 марта 2021, ПАИ

Замглавы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина встретилась со студентами педагогических направлений ПсковГУ и предложила им подать заявку для участия в проекте кадрового резерва педагогов для новой строящейся школы и других образовательных учреждений города, сообщается в официальном канале Псковской области в Telegram.

«Мы приглашаем студентов стать соавторами новой школы, которая совершит переворот в педагогике в соответствии с рекомендациями РАН», - сказала Юлия Ярышкина.

Она отметила, что молодых педагогов в Великих Лук ждут бонусы и социальный пакет. Однако главным критерием для отбора учителей является их искренняя заинтересованность в работе с детьми и творческая свобода.