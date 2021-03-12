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Культура

Просветительская суббота ждет посетителей Псковской областной библиотеки

БиблиоТеатр «Прямая Речь» Регионального центра чтения приглашает псковичей на литературно-художественную программу из цикла «Просветительские субботы» - «Гамлет во времени». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«13 марта в 13:00 мы говорим об одном из загадочных образов мировой драматургии. Программа посвящена сценической истории пьесы Вильяма Шекспира «Гамлет». В основе сценария монографии ведущих театроведов - Алексей Бартошевич, Марина Давыдова; исследования поэтов, литераторов - Уистан Хью Оден, Бертольд Брехт. Мы рассуждаем, почему образ Гамлета вечен, почему время и народы делают его «своим», когда наступает гамлетовская эпоха», - рассказала автор и ведущая программы Нина Яковлева.

В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

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