Просветительская суббота ждет посетителей Псковской областной библиотеки

15:34, 12 марта 2021, ПАИ

БиблиоТеатр «Прямая Речь» Регионального центра чтения приглашает псковичей на литературно-художественную программу из цикла «Просветительские субботы» - «Гамлет во времени». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«13 марта в 13:00 мы говорим об одном из загадочных образов мировой драматургии. Программа посвящена сценической истории пьесы Вильяма Шекспира «Гамлет». В основе сценария монографии ведущих театроведов - Алексей Бартошевич, Марина Давыдова; исследования поэтов, литераторов - Уистан Хью Оден, Бертольд Брехт. Мы рассуждаем, почему образ Гамлета вечен, почему время и народы делают его «своим», когда наступает гамлетовская эпоха», - рассказала автор и ведущая программы Нина Яковлева.

В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.