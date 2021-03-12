Вера Емельянова: Социальный городок под Псковом сдадут раньше срока

16:05, 12 марта 2021, ПАИ

Раньше срока сдадут социальный городок под Псковом. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

В 2020 году регион получил необходимую сумму на завершение строительства социального городка.

«Мы почувствовали мощную поддержку премьер-министра страны, и объект, который планировался по нашей сегодняшней дорожной карте к сдаче в 2022 году, в конце, будет сдаваться значительно раньше», – подчеркнула Емельянова.

На сегодняшний день проводится актуализация дорожной карты, привлечены дополнительные административные и организационные ресурсы. Строительная организация занимается привлечением специалистов и необходимых для завершения работы строительных материалов. Основную строительную часть планируется закончить к концу 2021 года. В первом квартале 2022 года проведут и завершат отделочные работы, обеспечат установку, тестирование оборудования. Сдача объекта намечена на 2022 год.

«Социальный городок принципиально отличается от ныне существующих социальных учреждений, где будет возможность общения, проживания не просто в более комфортных условиях, но и в условиях, которые позволят обеспечить здоровое долголетие», – подчеркнула Вера Емельянова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил социальный городок в феврале этого года. Он пообещал придать этому проекту новый импульс.