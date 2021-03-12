Рыбацкие хроники: Приметы не работают, а знатный горбач ловится. Часть 3

17:31, 12 марта 2021, ПАИ

Три дня мы с удовольствием провели с удочками в руках на Чудском озере. И все три раза – в Ветвенике. Подобрали ключики к настоящей чудской плотве и совершенно неожиданно нащупали крупного окуня. Как прошла рыбалка в первый день – читайте здесь. Рассказ о второй поездке за рыбой здесь. Сегодня заключительный рассказ о том, как мы наловили больше 20 килограммов рыбы. На этот раз рыбачить отправились вдвоём. По дороге мой товарищ решал дилемму, куда податься – в Островцы или в Ветвеник?

Вениамин по телефону наговорил нам «ужасов» про Островцы, но ужасы со знаком плюс. Его знакомые накануне обловились – один 30 кг плотвы наловил, другой – 10 кг. И всё бы ничего, но они были пешком в трёх километрах от берега и только с одними санками. Тащить и улов под 40 кг, и поклажу рыбацкую было не очень. Если туда они дошли за час, то обратно не менее чем за два. Очень тяжело далось им возвращение. Но своя ноша не тянет… И принимает мой товарищ решение – едем в Ветвеник, мотивируя тем, что он так много не донесёт, ведь у него тоже нет санок. И больше семи килограммов он ловить не намерен - по той же причине, что будет тяжело нести. В общем, поделил мой напарник шкуру неубитого медведя, то есть чешую непойманной рыбы. Говорят, что если заранее говорить об улове – примета плохая. Но мы в приметы не особенно верим, вот и проверим.

Шли по ледяному тротуару легко и свободно. Было теплее, чем в прошлый раз (-8 гр.), но смущал небольшой северный ветерок – это направление ветра никогда ничего хорошего не приносило. Стремились попасть на мою вчерашнюю счастливую лунку, вглядывались в следы, но то ли не дошли (по моему мнению), то ли перешли (по мнению Стаса), выбрали чистое место и расположились - это всё равно было примерно там же, с разницей метров двести в ту или другую сторону.

Полосатая радость

Клевать начало сразу. Я опустил сначала мормышку, а вторую удочку, донку, не мог зарядить и опустить не менее часа – клевало, клевало и клевало. Чаще окушки попадались, но и хорошие плотвички проскакивали, примерно в пропорции 3:1 в пользу полосатых. Но сегодня и не окушки клевали, а очень даже приличные окуни по 200 граммов весом и более.

Первым восторженный крик выдал Стас – в его руке я увидел какую-то рыбину хорошего размера. И хотя он сидел метрах в тридцати, я ничего не разобрал, ветер его слова уносил в противоположную от меня сторону. Оказалось, Стас поймал окуня не менее чем на полкилограмма. Для зимнего Чуда это очень хороший экземпляр, а для Ветвеника - так и неожиданный. Повезло, толстого окуня давненько мы здесь не встречали.

Минут через десять и у меня на мормышку повисла приятная тяжесть. Я тянул потихоньку и радовался – наверняка подцепился лещ, уж слишком знакомы мне его ритмичные и тяжёлые потяжки. Леска в моих руках не только звенела, но и растягивалась, иногда проскальзывая меж пальцев, гася рывки рыбины. «Здорово! Первый лещ этой зимы идёт», – мелькало в моей голове. Но я был очень удивлён, когда в лунке показалась большая голова крупного окуня. Я его не сразу, но всё же завёл в лунку и вытащил на лёд. Красава! Ну, не менее 500 граммов. Тут же я крикнул Стасу, что иду к нему мериться – чей окунь больше. Моя взяла! Даже на глаз было заметно, что мой экземпляр крупнее. И ещё отмечу одно удивление – изо рта моего трофея торчал хвост какой-то рыбы. Неужели такая жадность обуяла окуня, что он, не успев проглотить рыбку, тут же кинулся на мормышку.

Но нет. Всё не так оказалось. Мы потянули за торчащий хвостик и наружу вытащили лишь останки, похожие на плотвичку среднего размера. Мне рассказывали про такие ситуации, когда пойманный хищник, выловленный с большой глубины, отторгает пищу и изо рта его иногда буквально вываливаются мелкие рыбки типа снетка. Видимо, испытывая дискомфорт от резкого перепада глубин, организм хищника не успевает выровнять своё внутреннее давление, оказавшись на поверхности, воздушный пузырь резко увеличивается в размере и выталкивает содержимое желудка наружу. В нашем случае глубина была около 9 метров, а это уже очень серьёзный перепад давления. И хотя у моего товарища окунь оказался размером чуть меньшим, но в его улове было еще штук пять горбачей граммов по триста-четыреста весом. Удивительный окунёвый улов. Мы за таким окунем дважды в эту зиму ездили на Тёплое озеро, а он, оказывается, обитает здесь, в Ветвенике. За многие годы рыбалок я не припоминаю, чтобы в этих местах и на таких глубинах зимой ловились такие горбачи.

От лунок было не оторваться

Я вернулся к своим лункам и решил попытаться поймать окуня блесной. Блеснил около часа, сменил несколько блёсен, но ни удара, ни даже царапаний так и не услышал. За это же время из второй лунки на донку вместе с плотвой поймалось и несколько толстых окуней. Не нравилась окуню блесна, соблазнялся только на живую насадку и лучше всего – на мотыля. Клевало хорошо, но иногда с продолжительными паузами.

До условленного часа конца рыбалки оставалось тридцать минут, а я до сих пор так и не проверил вторую пару лунок. Ну, не зря же я их сверлил, кормил. В очередной паузе вынул донную удочку, не сматывая, взял её в одну руку, ящик в другую и почти бегом перебрался ко второму прикормленному месту. Лунки мои замёрзли, пяткой пробил лёд в одной из них и запустил донку. И только насадка из червей коснулась дна, тут же последовала поклёвка – секунд через пятнадцать бойкая серебристая красавица запрыгала по льду. И ещё одна. И ещё сразу две – дуплет. Клевало беспрерывно.

Ловил и поглядывал на товарища: время сбора подошло и он, как мне показалось, начал собираться. Ну что, отличный клёв, великолепная рыбалка, можно и домой. Смотал удочку, собрал рыбу – за полчаса выудил 23 хороших плотвины. И что интересно, в этой лунке не попалось ни одного окуня и ни одного ерша. Вернулся к первым лункам, собрал все свои вещи и сосчитал общий улов – оказалось 53 экземпляра плотвы и 14 хороших окуней, по весу - точно более десяти килограммов.

Запрягся в санки и подкатил к Стасу. А он, оказывается, и не думал сворачиваться. «Я понял, как ловить окуня. У меня сегодня получается. Давай ещё полчасика», - взмолился товарищ. Ну, полчасика так полчасика, я и сам рыболов азартный. Но свои снасти я уже доставать не стал, а вынул из кармана смартфон и сделал несколько коротких видео и фото. Пару некрупных окуньков Стас всё же поймал. На этом и закончили. В улове Стаса было больше крупного окуня, но меньше плотвы, а по весу так же за 10 кг. Я его спрашиваю, ну, и как теперь понесёшь? Ведь больше семи килограммов ты ловить был не намерен? Улыбнулись друг другу, и принял я улов товарища в свои санки. По натоптанной и наезженной тропе мы за полчаса добрались до берега.