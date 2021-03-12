Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе
В Псковском районе при тушении пожара обнаружили тело мужчины. Возгорание произошло в доме на острове имени Белова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Первыми на место возгорания прибыли третья пожарная часть, местная добровольная пожарная охрана и добровольная пожарная охрана с острова Залита.
На месте происшествия работают сотрудники пожарного надзора и пожарной лаборатории, а также медицинский работник, который констатировал смерть мужчины. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.