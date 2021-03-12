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Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Псковском районе

В Псковском районе при тушении пожара обнаружили тело мужчины. Возгорание произошло в доме на острове имени Белова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первыми на место возгорания прибыли третья пожарная часть, местная добровольная пожарная охрана и добровольная пожарная охрана с острова Залита.

На месте происшествия работают сотрудники пожарного надзора и пожарной лаборатории, а также медицинский работник, который констатировал смерть мужчины. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

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