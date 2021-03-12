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Общество

Великолукская компания заплатила более 100 тысяч за ущерб дорогам Оренбургской области

Великолукская организация заплатила более 100 тысяч рублей за ущерб, причиненный автомобильным дорогам Оренбургской области, сообщает luki.ru.

В связи с нарушением установленных ограничений движения по автомобильной дороге Оренбург - Орск в весенний и летний периоды суд обязал компанию выплатить средства в счёт возмещения вреда данной трассе. Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Volvo FH12 и прицепа к нему, принадлежащих должнику.

Принудительные меры повлияли на руководство организации, и вся задолженность в размере 106 тыс. рублей была оплачена в полном объеме.  

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