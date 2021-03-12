Лариса Семашко: Продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России – наша главная задача

17:58, 12 марта 2021, ПАИ

Сегодня, 12 марта, в Пскове открылась конференция – деловая встреча представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей. Вчера для гостей были проведены экскурсии на разноплановых туристических объектах, сегодня в конференц-зале отеля «Двор Подзноева» состоялась встреча, цель которой - обменяться опытом и обсудить перспективы создания и продвижения единых туристических маршрутов через Псковскую и Смоленскую области.

Организаторы встречи – региональные туристические центры – считают, что в этом у областей большой потенциал и много общего, от истории до геополитического положения регионов.

О том, какую пользу должна принести Псковской области эта конференция и что должно стать её итогом, Псковскому агентству информации рассказали руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Лариса Семашко и другие участники встречи.

«Сегодня на территории Псковской области работает команда в лице областного комитета по туризму, Туристского информационного центра (ТИЦ). Мы принимаем гостей из Смоленской области. В составе их делегации руководители департамента комитета по туризму администрации Смоленской области, руководитель туроператора Смоленской области, руководитель центра «Мой бизнес», – отметила Лариса Семашко.

Мероприятие по обмену опытом в этой отрасли между областями впервые проходит под эгидой регионального комитета по туризму и Агентства инвестиционного развития Псковской области. Цель – презентовать сферу туризма, гостеприимства областей, уточнила Лариса Семашко.

«Мы намерены продолжать взаимодействие, заключено соглашение между Санкт-Петербургом, Москвой. Сегодня будет заключено соглашение между ТИЦ Смоленской и Псковской областей. Продолжим работу, самое главное на сегодня – продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России, это наша главная задача», – подчеркнула Лариса Семашко.

Помимо соглашения между областными ТИЦ будут заключены соглашения между туроператорами Смоленской и Псковской областей, уточнила она.

«Одно из направлений развития наших взаимоотношений – продвижение промышленного туризма. Сегодня посетили Псковский хлебокомбинат и автокемпинг «Раздолье», где наши коллеги познакомились с преимуществами, с показом мест, где могут отдыхать туристы. Также была проведена экскурсия, были показаны достопримечательности Псковской области. По словам наших коллег, они воодушевлены красотами Пскова, и я надеюсь, что туристы приедут из Смоленска к нам», – заключила Лариса Семашко.