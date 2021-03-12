0
19:50
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
19:06
Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса
18:58
Приятная мелочь. Псковичи готовы доплачивать за качественный сервис
18:55
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
18:22
Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю
18:18
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей
18:11
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
Еще новости
Общество

Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей

«Нам есть чему у вас поучиться, есть что перенять», – заявил руководитель Туристско-информационного центра Смоленской области Дмитрий Василенко, комментируя конференцию – деловую встречу представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей, которая прошла в Пскове.

«Наши регионы очень похожи, у нас общие проблемы, общая целевая аудитория, поэтому взаимодействие туристских информационных центров регионов является одним из самых перспективных. Благодаря таким взаимодействиям и встречам мы можем увеличить турпоток между регионами, привлечь больше туристов из соседних регионов, продемонстрировать возможности регионов. Несомненно, большим успехом является обмен опытом и заключение соглашений между туристскими информационными центрами Смоленска и Пскова», – отметил Василенко.

Он также рассказал, что первой задачей на 2021 год являлось установление дружеских, деловых отношений между двумя регионами. Сейчас, когда взаимодействие произошло, основная задача – узнать перспективы маршрута между Псковской и Смоленской областями.

«Конечно же, нам надо развивать наши направления, развивать автокемпинг, автотуризм между нашими регионами, тем более сейчас идёт тенденция развития индивидуального туризма. Наше географическое положение как соседних регионов обязывает нас вести взаимодействие очень плотно, очень продуктивно и конструктивно», – отметил спикер.

Дмитрий Василенко сообщил, что посетил два объекта – хлебное производство и автокемпинг.

«У вас, безусловно, есть опыт, который мы можем использовать на нашей территории при создании и автокемпингов, и объектов промышленного туризма. Хлебопроизводство и автокемпинг, которые мы посещали, являются достаточно показательными. Нам есть чему у вас поучиться, есть что перенять», – заключил гость из Смоленска.

Конференция – деловая встреча представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей начала свою работу 11 марта в Пскове. Гости посетили экскурсии на разноплановых туристических объектах, а также обменялись опытом и обсудили перспективы создания и продвижения единых туристических маршрутов в Псковской и Смоленской областях. Организаторы встречи, региональные туристические центры, считают, что в этом у областей большой потенциал и много общего – от истории до геополитического положения регионов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен Анвар Зуфаров Лариса Семашко: Продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России – наша главная задача Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти Празднование Дня Победы в Псковской области будут планировать с учётом эпидобстановки Для псковских ветеранов проезд в общественном транспорте будет бесплатным с 1 по 15 мая По пять тысяч рублей получат псковские ветераны к Дню Победы Вера Емельянова: Поликлинику в Пустошке не ликвидируют
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Гдовском районе перевернулся автомобиль
12 марта 2021
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса
12 марта 2021
Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса
Приятная мелочь. Псковичи готовы доплачивать за качественный сервис
12 марта 2021
Приятная мелочь. Псковичи готовы доплачивать за качественный сервис
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
12 марта 2021
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю
12 марта 2021
Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей
12 марта 2021
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
12 марта 2021
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей
12 марта 2021
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей

Идет загрузка...