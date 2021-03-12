Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей

18:18, 12 марта 2021, ПАИ

«Нам есть чему у вас поучиться, есть что перенять», – заявил руководитель Туристско-информационного центра Смоленской области Дмитрий Василенко, комментируя конференцию – деловую встречу представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей, которая прошла в Пскове.

«Наши регионы очень похожи, у нас общие проблемы, общая целевая аудитория, поэтому взаимодействие туристских информационных центров регионов является одним из самых перспективных. Благодаря таким взаимодействиям и встречам мы можем увеличить турпоток между регионами, привлечь больше туристов из соседних регионов, продемонстрировать возможности регионов. Несомненно, большим успехом является обмен опытом и заключение соглашений между туристскими информационными центрами Смоленска и Пскова», – отметил Василенко.

Он также рассказал, что первой задачей на 2021 год являлось установление дружеских, деловых отношений между двумя регионами. Сейчас, когда взаимодействие произошло, основная задача – узнать перспективы маршрута между Псковской и Смоленской областями.

«Конечно же, нам надо развивать наши направления, развивать автокемпинг, автотуризм между нашими регионами, тем более сейчас идёт тенденция развития индивидуального туризма. Наше географическое положение как соседних регионов обязывает нас вести взаимодействие очень плотно, очень продуктивно и конструктивно», – отметил спикер.

Дмитрий Василенко сообщил, что посетил два объекта – хлебное производство и автокемпинг.

«У вас, безусловно, есть опыт, который мы можем использовать на нашей территории при создании и автокемпингов, и объектов промышленного туризма. Хлебопроизводство и автокемпинг, которые мы посещали, являются достаточно показательными. Нам есть чему у вас поучиться, есть что перенять», – заключил гость из Смоленска.

Конференция – деловая встреча представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей начала свою работу 11 марта в Пскове. Гости посетили экскурсии на разноплановых туристических объектах, а также обменялись опытом и обсудили перспективы создания и продвижения единых туристических маршрутов в Псковской и Смоленской областях. Организаторы встречи, региональные туристические центры, считают, что в этом у областей большой потенциал и много общего – от истории до геополитического положения регионов.