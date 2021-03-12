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Общество

Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса

В эфире видеопроекта ПАИ «Псковский телеграм» советник губернатора Псковской области Антон Сергеев продемонстрировал сертификат о вакцинации от коронавируса, который он получил после двух прививок.

Сертификат представляет собой сложенный вдвое небольшой листик бумаги с отметками о дате вакцинации и печатью лечебного учреждения, где были сделаны прививки.

По мнению одного из ведущих вид сертификата не серьезный, и он предложил сделать в регионе красивые бланки сертификатов, которые потом «нестыдно на стеночку повесить».

«Важен не внешний вид сертификата, а сам факт вакцинации и защиты, которую прививка дает», - парировал советник губернатора Антон Сергеев

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