Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса

19:06, 12 марта 2021, ПАИ

В эфире видеопроекта ПАИ «Псковский телеграм» советник губернатора Псковской области Антон Сергеев продемонстрировал сертификат о вакцинации от коронавируса, который он получил после двух прививок.

Сертификат представляет собой сложенный вдвое небольшой листик бумаги с отметками о дате вакцинации и печатью лечебного учреждения, где были сделаны прививки.

По мнению одного из ведущих вид сертификата не серьезный, и он предложил сделать в регионе красивые бланки сертификатов, которые потом «нестыдно на стеночку повесить».

«Важен не внешний вид сертификата, а сам факт вакцинации и защиты, которую прививка дает», - парировал советник губернатора Антон Сергеев