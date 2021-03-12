В 39 организациях Пскова прошла выездная вакцинация
Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова, сообщает «Маяк-Псков».
Она стартовала в середине января. В каждом случае вакцинировались от 15 до 100 человек. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Для подготовки вакцинации руководитель организации должен обратиться в приемную главного врача поликлиники по телефону 53-49-42 или по адресу: Псков, улица Индустриальная, 8. Вакцинация с выездом на предприятия и организации проводится при условии набора не менее 15 желающих.