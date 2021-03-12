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Общество

В 39 организациях Пскова прошла выездная вакцинация

Чтобы устроить выездную вакцинацию на предприятии, нужно не менее 15 человек. Фото Вконтакте

Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова, сообщает «Маяк-Псков».

Она стартовала в середине января. В каждом случае вакцинировались от 15 до 100 человек. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Для подготовки вакцинации руководитель организации должен обратиться в приемную главного врача поликлиники по телефону 53-49-42 или по адресу: Псков, улица Индустриальная, 8. Вакцинация с выездом на предприятия и организации проводится при условии набора не менее 15 желающих.

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