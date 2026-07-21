Единую карту псковича запустят 1 сентября: её можно будет использовать для покупок, переводов и получения соцвыплат

08:16, 21 июля 2026, ПАИ

В Псковской области готовятся к запуску электронной карты «ЕКП Псковская». Подготовку проекта губернатор Михаил Ведерников обсудил с начальником Управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым и управляющим Псковским отделением Сбера Владимиром Компанийцем – представителем одного из банков-эмитентов. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MАХ.

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Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга в рамках соглашения, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Оформить карту и бесплатно получить её в отделениях банков-партнёров проекта – Сбера и ВТБ – смогут все жители с постоянной регистрацией в Псковской области. «Полноценная дебетовая карта платёжной системы «Мир» позволит оплачивать покупки, совершать переводы, получать на неё пенсии, социальные пособия или зарплату», – сообщил Михаил Ведерников.

Функционал карты сейчас активно прорабатывается. В частности, ведётся подключение региональных торгово-сервисных предприятий. В перспективе владельцы «ЕКП Псковская» смогут получать там специальные скидки и бонусы.

Кроме того, прорабатывается возможность использовать карту для получения скидок и специальных предложений при посещении музеев, театров и других культурных мероприятий региона.

Для детей предусмотрен отдельный формат – «ЕКПшка Псковская». Она сможет выполнять функцию электронного пропуска в школу, а также использоваться для учёта и оплаты школьного питания.

Старт проекта запланирован на 1 сентября.