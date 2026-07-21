В Псковской области отменили систему «чёт-нечёт» при продаже топлива

07:27, 21 июля 2026, ПАИ

С 21 июля в Псковской области прекратила действовать система «чёт-нечёт», введённая ранее для отпуска топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере M.

По словам главы региона, мера выполнила свою задачу, однако теперь доставляет автомобилистам больше неудобств, чем пользы. Губернатор подчеркнул, что более эффективными оказались другие меры, в том числе борьба с перекупщиками топлива и точечное перераспределение лимитов поставок.

Как отметил Михаил Ведерников, в Пскове и Псковском районе ситуация с обеспечением бензином практически стабилизировалась. При этом наиболее сложной она остаётся в южных муниципалитетах региона.

«Их основная причина – недостаточные объёмы АИ-95 у «Сургутнефтегаза», который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива», – пояснил губернатор.

Ситуация с обеспечением топливом остаётся на контроле региональных властей, особенно южные районы.

В завершение сообщения губернатор рассказал о решении оперштаба: власти договорились с топливной компанией о том, чтобы перераспределить лимиты АИ-95. Топливо направят преимущественно на юг области и в проблемные районы.