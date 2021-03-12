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Общество

Telegram по требованию Роскомнадзора удалил ботов, распространяющих личные данные

Telegram удалил ботов, распространяющих личные данные. Фото Global Look Press

Telegram по требованию Роскомнадзора начал блокировать ботов, которые распространяют личные данные пользователей, сообщает ТАСС.

«Пока достоверно известно об удалении пяти крупнейших ботов: «Глаз Бога», Smart Search Bot, «Архангел», Mail Search Bot и How To Find Bot (причем, только английская версия). Однако, возможно, этот список будет продолжен, так как претензии Роскомнадзора относились к большему количеству», — сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

После удаления ботов Роскомнадзор не имеет претензий к Telegram.

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