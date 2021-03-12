Специалисты «Экопрома» провели выездной приём в Острове

20:47, 12 марта 2021, ПАИ

В Острове состоялся выездной приём менеджеров договорного и абонентского отделов регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в ходе приёма к специалистам регоператора обратились пять юридических лиц, из них трое заключили договор об обращении с ТКО и два юрлица получили консультации для заключения такого договора. Среди физических лиц к специалисту абонентского отдела регоператора обратились пять жителей, из них четыре физлица подали заявления и документы на перерасчёт и корректировку данных и один человек обратился за консультацией по телефону.

Кроме того, представители регоператора провели мониторинг состояния контейнерных площадок в Острове. Вместе с руководителем компании-перевозчика осмотрели порядка десяти мест накопления ТКО. Также на выезде в частном секторе менеджер «Экопрома» заключил индивидуальный договор с собственником жилого дома на услугу вывоза ТКО из контейнера, приобретённого им для личного пользования.

Напомним, компания «Экопром» организовала выездные приёмы юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу вывоза ТКО. На приёмы в муниципалитеты выезжает менеджер по работе с юридическими лицами, а также специалист абонентского отдела, к которому могут обратиться физические лица.

В ходе выездного приёма предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию о заключении договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор. Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчётом, предоставив необходимые документы, получить консультацию.