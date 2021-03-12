В профессиональный праздник ряд сотрудников УИС награждены ведомственными наградами
Псковский филиал Академии ФСИН России и УФСИН России по Псковской области провели торжественное собрание, посвящённое Дню работника УИС (уголовно-исполнительной системы). Об этом сообщили в пресс-службе академии.
Мероприятие открылось гимном Российской Федерации и объявлением поздравительной телеграммы от директора ФСИН России Александра Калашникова.
Начальник псковского филиала академии Дмитрий Панарин и начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков поблагодарили ветеранов за вклад в развитие пенитенциарной системы и воспитание молодёжи, которая придёт на смену сегодняшним сотрудникам, ответственно несущим службу, с полной самоотдачей выполняющим свой служебный долг.
Ряд сотрудников получили ведомственные награды – медали «За усердие в службе», грамоты и благодарственные письма Федеральной службы исполнения наказаний.
Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием творческого коллектива образовательной организации.