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Общество

В профессиональный праздник ряд сотрудников УИС награждены ведомственными наградами

Ряд сотрудников получили ведомственные наград. Фото пресс-службы Псковского филиала Академии ФСИН России

Псковский филиал Академии ФСИН России и УФСИН России по Псковской области провели торжественное собрание, посвящённое Дню работника УИС (уголовно-исполнительной системы). Об этом сообщили в пресс-службе академии.

Мероприятие открылось гимном Российской Федерации и объявлением поздравительной телеграммы от директора ФСИН России Александра Калашникова.

Начальник псковского филиала академии Дмитрий Панарин и начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков поблагодарили ветеранов за вклад в развитие пенитенциарной системы и воспитание молодёжи, которая придёт на смену сегодняшним сотрудникам, ответственно несущим службу, с полной самоотдачей выполняющим свой служебный долг.

Ряд сотрудников получили ведомственные награды – медали «За усердие в службе», грамоты и благодарственные письма Федеральной службы исполнения наказаний.

Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием творческого коллектива образовательной организации.

 

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